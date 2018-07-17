Потрапити "за куліси" легендарного ательє випадає не кожному, але тепер ви можете побачити усе на власні очі.

Запрошуємо на віртуальну прогулянку мануфактурою Brabus у місті Боттроп в Німеччині.

На сьогоднішній день ательє Brabus є найбільшим у світі тюнером автомобілів. Брабус займається доводкою будь-якої продукції Daimler, включаючи Mercedes-Benz, Smart чи Maybach, однак працює і з іншими марками.

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Логотип Brabus можна побачити на Aston Martin, Ferrari і Tesla, хоч спеціалісти ательє навряд чи зможуть втриматись від можливості покопирсатись у моторах і інших гарних машин за бажанням та за кошти клієнта, звичайно.



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