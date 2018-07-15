Бездоганна робота від ательє Designer Singer.

Останнім часом у США все більшої популярності набирає такий напрям тюнінгу як рестомод, тобто модифікація класичних авто, з використанням сучасних компонентів. І цей Porsche 911 від компанії Singer Design – один з чудових прикладів якісного рестомоду.

Цей Porsche 911 був випущений у 1990 році, тобто він не такий вже й старий, аби вважатись справжньою класикою, навіть у категорію “ретро” не скрізь потрапить. З іншого боку за останні 28 років автомобілі зробили великий крок уперед як в технічному плані, так і в комфорті й електроніці. Саме цього й бракувало цьому чудовому кузову.

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Хоча творцями машини, представленої у Гудвуді, є майстри Singer Design, двигуном займались інженери Williams. Робочий об'єм атмосферної опозитної “шітски” збільшили до 4,0 л, що дозволило отримати на виході 500 к.с. при 9000 об/хв. Спорткар обладнали також новою 6-ступінчатою механічною коробкою передач з магнієвими деталями.

Фото: Singer DLS 911 / Singer Design

Шасі виконано на основі сучасних компонентів, в автомобіля з’явились ABS, ESP та Traction control від Bosch. Спеціалісти Williams допомогли з аеродинамікою, але усі кузовні елементи та решта стайлінгу вже були справою Singer Design.

Кузовні панелі геть усі без виключення майстри ательє виготовили з карбону. 911 отримав комплект легких 18-дюймових BBS і світлодіодну оптику. У салоні привертають увагу розкішні крісла Recaro, кермо у ретро-стилі, а також відкрита куліса КПП.

Singer Design готова випустити 75 таких Singer DLS 911 вартістю не менше 300 тисяч доларів.

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