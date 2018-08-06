Німецький автогігант ще не оговтався після "дизельгейтів", а тут вже нова біда зі, здавалось би, чистими й єко-дружніми електромобілями.

Концерн Volkswagen Group, до складу якого входять VW, Audi та Porsche, підтвердив, що можливо доведеться відкликати близько 124 000 електричних і гібридних автомобілів через отруйний кадмій у складі зарядних пристроїв.

За інформацією німецького видання Wirtschaftswoche, концерн VW підтвердив, що зараз державний орган регулювання дорожнього руху Kraftfahrtbundesamt (KBA) розглядає справу і невдовзі можлива відзивна кампанія. Схоже, назріває “електричний дизельгейт”.

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Конвеєри, де збирають усі автомобілі, про які йде мова, тимчасово призупинені, поки не будуть знайдені альтернативні деталі для заміни. VW повідомив KBA минулого місяця, що у компонентах кожного автомобіля міститься не більше 0,008 грамів кадмію.

KBA наполягає на відкликанні, однак німецький автовиробник заявляє, що кадмій не вплине на здоров'я пасажирів чи водіїв, оскільки він знаходиться “всередині твердого корпусу, що знаходиться у зарядному пристрої, котрий, у свою чергу, також захищений твердим корпусом.

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