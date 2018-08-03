У липні компактний електричний седан випередив за продажами доступніші автомобілі з ДВЗ, посівши 5 місце у рейтингу за класом.

Tesla Model 3 пройшла тернистий шлях до успіху і, незважаючи на усі перешкоди, має шанси стати кращим автомобілем у своєму класі за продажами.

За даними сайту GoodCarBadCar, в липні цього року в США було продано 14250 електрокарів Tesla Model 3. Цей результат забезпечив молодшій моделі марки 4-5 місце у рейтингу продажів. Очолює список лідерів Toyota Corolla – 26754 проданих авто. Друге місце ділять седани Toyota Camry та Honda Civic, кожен з яких знайшов по 26311 нових власників. На третій позиції – Nissan Sentra, яких американські дилери продали 19362 екземплярів. За нею слідує Tesla Model 3 14250, а далі – корейська Elantra з цифрою13753.

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Компанія Ілона Маска збільшує виробничі потужності. Почавши з 3000 автомобілів на тиждень, сьогодні компанія збирає близько 4280, а до кінця серпня сподівається довести обсяг виробництва до 6000 машин на тиждень. Якщо так і буде – електрокар має усі шанси посісти перше місце у рейтингу продаж.

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