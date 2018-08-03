Складено рейтинг найбільш популярних авто за 7 місяців 2018 року.

За результатами перших 7 місяців 2018 року в Україні продано 46,2 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Асоціація «Укравтопром» склала рейтинг найпопулярніших марок та моделей за цей період.

ТОП-10 марок в Україні за результатами 7 місяців 2018 року:

Марка

Продажі, од.

% до аналог. періоду 2017 р.

1

Toyota

5706

+17

2

Renault

4564

-3

3

Volkswagen

4126

+36

4

Skoda

3016

+4

5

Nissan

2868

+21

6

Hyundai

2843

+22

7

Kia

2250

-28

8

Audi

2101

+73

9

Ford

1886

-7

10

Mazda

1749

+25

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ТОП-10 моделей в Україні за результатами 7 місяців 2018 року:

Модель

Продажі, од.

1

Renault Duster

1740

2

Toyota RAV-4

1567

3

Toyota Camry

1438

4

Audi A3

1367

5

Volkswagen Golf

1349

6

Hyundai Tucson

1276

7

Renault Logan

1225

8

Kia Sportage

1209

9

Skoda Octavia

1178

10

Volkswagen Polo

1144

Нагадаємо, які найпопулярніші кольори автомобілів обирають українці.