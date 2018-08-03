Складено рейтинг найбільш популярних авто за 7 місяців 2018 року.
За результатами перших 7 місяців 2018 року в Україні продано 46,2 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Асоціація «Укравтопром» склала рейтинг найпопулярніших марок та моделей за цей період.
ТОП-10 марок в Україні за результатами 7 місяців 2018 року:
|
№
|
Марка
|
Продажі, од.
|
% до аналог. періоду 2017 р.
|
1
|
Toyota
|
5706
|
+17
|
2
|
Renault
|
4564
|
-3
|
3
|
Volkswagen
|
4126
|
+36
|
4
|
Skoda
|
3016
|
+4
|
5
|
Nissan
|
2868
|
+21
|
6
|
Hyundai
|
2843
|
+22
|
7
|
Kia
|
2250
|
-28
|
8
|
Audi
|
2101
|
+73
|
9
|
Ford
|
1886
|
-7
|
10
|
Mazda
|
1749
|
+25
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ТОП-10 моделей в Україні за результатами 7 місяців 2018 року:
|
№
|
Модель
|
Продажі, од.
|
1
|
Renault Duster
|
1740
|
2
|
Toyota RAV-4
|
1567
|
3
|
Toyota Camry
|
1438
|
4
|
Audi A3
|
1367
|
5
|
Volkswagen Golf
|
1349
|
6
|
Hyundai Tucson
|
1276
|
7
|
Renault Logan
|
1225
|
8
|
Kia Sportage
|
1209
|
9
|
Skoda Octavia
|
1178
|
10
|
Volkswagen Polo
|
1144
Нагадаємо, які найпопулярніші кольори автомобілів обирають українці.