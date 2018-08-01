В липні продажі нових легкових автомобілів в Україні дещо збільшился.
У липні 2018 року українці придбали 6,7 тисячі нових легкових авто, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цей показник також на 3% більший за обсяги продажів у червні 2018-го.
Лідером ринку у липні знову стала марка Renault – 725 одиниць. Найпопулярнішим автомобілем місяця став KIA Sportage. На цій моделі в липні свій вибір зупинив 301 покупець.Це на 12% більше, ніж роком раніше.
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ТОП-10 марок автомомбілів в Україні в липні 2017 року
|Рейтинг
|Бренд
|продажі, шт.
|Динаміка до липня 2017 р
|1
|Renault
|725
|+25%
|2
|Toyota
|723
|0
|3
|Skoda
|503
|-1%
|4
|Nissan
|465
|+25%
|5
|Hyundai
|451
|+51%
|6
|KIA
|438
|-10%
|7
|Volkswagen
|434
|-9%
|8
|Ford
|307
|+18%
|9
|Suzuki
|261
|+16%
|10
|Mazda
|233
|-18%
Нагадаємо, які кольори автомобілів обирали українці найчастіше.