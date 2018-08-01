В липні продажі нових легкових автомобілів в Україні дещо збільшился.

У липні 2018 року українці придбали 6,7 тисячі нових легкових авто, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цей показник також на 3% більший за обсяги продажів у червні 2018-го.

Лідером ринку у липні знову стала марка Renault – 725 одиниць. Найпопулярнішим автомобілем місяця став KIA Sportage. На цій моделі в липні свій вибір зупинив 301 покупець.Це на 12% більше, ніж роком раніше.

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ТОП-10 марок автомомбілів в Україні в липні 2017 року

Рейтинг Бренд продажі, шт. Динаміка до липня 2017 р 1 Renault 725 +25% 2 Toyota 723 0 3 Skoda 503 -1% 4 Nissan 465 +25% 5 Hyundai 451 +51% 6 KIA 438 -10% 7 Volkswagen 434 -9% 8 Ford 307 +18% 9 Suzuki 261 +16% 10 Mazda 233 -18%

Нагадаємо, які кольори автомобілів обирали українці найчастіше.