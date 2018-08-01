Опублікована статистика виробництва транспорту на території України в першому півріччі поточного року.

За шість місяців в Україні вироблено 3 853 тисячі транспортних засобів, що показує зростання випуску порівняно з 2017 роком на 6,4%. Випуск легкових автомобілів склав 3 349 одиниць, що відповідає зростанню в 8,8% стосовно торішніх показників. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Головним чином легкові автомобілі поставляє на ринок України завод "Єврокар". Його показники продовжують зростати. Випуск комерційних автомобілів за січень-червень 2018 року скоротився на 47% до 109 одиниць техніки, а виробництво автобусів показує зростання на 17,2% з кількістю в 395 випущених бусів.

Український автопром показував нестабільні показники від початку цього року. Так, за цифрами перших трьох місяців надбавка склала 32,7% стосовно аналогічного періоду минулого року. У травні показники збільшилися на 14,2%.

Серед лідерів по виробництву комерційної техніки тримається завод "Черкаський автобус", що випустив в червні 170 одиниць техніки (на 30% більше). Він також зібрав 21 комерційний автомобіль.

З конвеєра Чернігівського автозаводу корпорації "Еталон" виїхало 52 автобуси (проти 57 од.), Часівоярський автобусний завод (Донецька обл.) виробив 71 автобус (у січні-червні 2017 - 35ед.), корпорація "Богдан" - чотири автобуси (проти 37 од.).