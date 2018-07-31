Як купити новеньке преміальне авто за 49 тисяч гривень знають українські чиновники. Саме такі суми, витрачені на покупку машин вони заносять до своїх декларацій.

Land Rover, Lexus, Jaguar і навіть Tesla – новенькі авто цих брендів, якщо вірити чиновницьким деклараціям, можна придбати всього за 49 тисяч гривень. У чому полягає секрет знижок і скільки нових автівок по ціні див радянського автопрому набули держслужбовці у минулому році - розбиралися аналітики проекту “Декларації”.

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У січні 2017 року Національний банк України заборонив готівкові розрахунки на суму більшу 50 тисяч гривень. Раніше цей ліміт становив 150 тисяч. Тому, щоб обійти обмеження, угоди про продаж автомобілів часто укладаються із заниженими цінами в документах. А якщо ще й покупцем є чиновник - то йому такі оборудки вигідні тим паче, оскільки дозволяють уникнути питань до походження статків.

Попереднє дослідження показало, що у 2016-на початку 2017 року декларанти набули 1744 транспортних засоби за ціною від 48 до 50 тисяч гривень. Цього разу ми обійшли увагою автівки українського, російського та радянського виробництва, вартість яких може бути більш-менш актуальною, і підрахували, що у 2017 році в деклараціях з’явилося 936 авто, що нібито коштують від 45 до 50 тисяч.

Як і минулого разу, найпопулярнішою маркою виявився німецький “автомобіль для народу” Volkswagen - 93 штуки. Також лідерами серед чиновників є такі японські бренди як Toyota (68 шт.) і Mitsubishi (58 шт.). Нібито за символічні суми держслужбовцям вдалося стати власниками 41 Mercedes-Benz, 30 Audi, 29 BMW.

Із автівок класу “люкс” у ціновому діапазоні від 45 до 50 тисяч представлені 13 Subaru, 7 Lexus, по 3 Dodge і Chrysler, 2 Land Rover і навіть по одному Jeep Grand Cherokee і Jaguar S-Type.

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Проте справжньою окрасою колекції стала Tesla Model S столичної комунальниці Тетяни Шуберт вартістю 50 тисяч гривень. Такий щедрий подарунок вона отримала від свого сина Володимира. Реальна ж ціна на подібні Tesla в Україні на вторинному ринку в залежності від комплектації коливається від 40 до 55 тисяч доларів.