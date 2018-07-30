Погані дороги – одна з візитних карток України. На ремонт доріг щорічно виділяються мільйони гривень, однак домогтися високої якості дорожнього покриття вдається далеко не скрізь.

Як відомо, з 2018 року в Україні запрацював Дорожній фонд, в якому акумулюються гроші для ремонту доріг. Раніше гроші на ремонт доріг виділялися державою за залишковим принципом. Зараз будівництво та ремонт фінансуються за рахунок Фонду та обласних бюджетів.

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Близько 95% доріг в Україні не відповідають нормам. З 2018 року на будівництво якісного дорожнього покриття будуть виділятися великі суми. За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, до 2022 року на ремонт витратять понад 300 млрд гривень. Радник голови “Укравтодору” Олександр Кава в свою чергу зазначив, що в цьому році вдасться відремонтувати 4 тис. кілометрів доріг державного значення. При цьому мережа автомобільних доріг загального користування включає 172,4 тис. км доріг.

За даними “Укравтодору”, найгірші дороги – в Черкаській і Миколаївській областях. У Міністерстві інфраструктури повідомляють, що саме ці області найгірше використовували виділені гроші Дорожнього фонду для місцевих доріг. Миколаївська область освоїла лише 8% коштів, а Черкаська – взагалі не освоїла нічого.

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Також хорошими дорогами не можуть похвалитися в Луганській і Донецькій областях. У цих областях освоїли, відповідно, 12% і 25% коштів.

Кращі показники за рівнем виконання дорожніх робіт продемонструвала Івано-Франківська область. Там було виконано 65% всіх контрактів. Хороші показники показала і Хмельницька область, виконала 54% контрактів.

За словами директора Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктора Сасіна, серед головних проблем, з якими відомство зіштовхнулося на місцях, неналежна підготовка команд, яким були передані кошти на ремонт доріг. Як результат, гроші лежать на депозитних рахунках і не використовуються.

Існує також проблема непорядних підрядників, які гальмують початок ремонту, оскаржуючи результати тендерів. Ще однією проблемою є відсутність достатньої кількості компаній-підрядників.

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Незважаючи на складності, ремонт доріг в Україні все ж ведеться, і в деяких областях результат вельми відчутний. Втім, існує ризик, що до моменту модернізації 1/6 частини українських доріг нові дороги знову зажадають ремонту, оскільки якість дорожнього покриття в багатьох областях незадовільний.