Концерн Volkswagen займається пошуком території для стоянки автомобілів, які не можна продавати до перевірки на рівень викидів.

Нагадаємо, що після дизельгейта в ЄС почали діяти нові стандарти на викиди. Однак, не всі автомобілі Volkswagen встигли пройти нові тести до цього часу. Тому поки виробникові доведеться орендувати місце для зберігання машин.

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Згідно з оцінками аналітиків Volkswagen, затримки з продажами будуть зачіпати близько 250 тисяч транспортних засобів. Концерн вже орендував кілька багатоповерхових стоянок і відкритих парковок в різних містах.

Також розглядається можливість оренди незавершеного аеропорту Берлін-Бранденбу. Крім того, виробник зупинить роботу свого заводу на один або два тижні у вересні.