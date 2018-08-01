Близько три чверті автомобілів, проданих в Україні за перше півріччя 2018 року, мають класичні кольори.

За шість місяців українці придбали 39,5 тис. нових легкових автомобілів. Частіше всього вони вони були пофарбовані у білий, сірий чи чорний кольори.

Найбільш ходовим кольором півріччя став білий. Понад 30% всіх нових автомобілів, які пройшли реєстрацію з січня по червень, були білими.

У білої масті лідером продажів стала модель Renault Duster – 659 шт.

Близько чверті реалізованих автомобілів – авто, пофарбовані в сірий колір. У цьому кольорі домінував автомобіль Audi A3.

Сірим Audi A3 віддали перевагу 374 автомобіліста.

Третім за популярністю кольором став чорний. На автомобілі улюбленого кольору Генрі Форда прийшлося 16% ринку нових легковиків.

Лідером в чорному кольорі стала модель Toyota Camry – 650 шт.

Синій колір обрали 9% покупців і це четверта позиція в перевагах українців.

Найбільше синіх авто були моделі Volkswagen Golf – 230 шт.

Замикає п’ятірку лідерів коричневий, в який були пофарбовані 8% реалізованих нових машин.

У цьому кольорі найбільшим попитом користувався Nissan Qashqai – 127 шт.

Нагадаємо, що деякі нові автомобілі можуть покинути український ринок.