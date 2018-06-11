Припинення поставок та випуску нових автомобілів може статися через початок дії нових європейських норм щодо безпеки автотранспортних засобів.

З першого липня 2018 року для вантажних автомобілів, а з першого січня 2019 року для легкових авто в Україні починають діяти додаткові вимоги Порядку до Правил ЄЕК ООН 13 або 13Н "Системи гальмування" щодо обов’язкового застосування в гальмах всіх транспортних засобів системи електронної курсової стійкості (ESC).

Окрім того, почнуть застосовуватись Правила ЄЕК ООН 94 "Захист у разі фронтального зіткнення" та 95 "Захист у разі бокового зіткнення". Однак деякі легкові автомобілі, які сьогодні імпортуються в Україну чи виготовляються в нашій країні, не відповідають зазначеним вимогам через особливості конструкції кузова, який розроблявся за часів, коли вимог Правил ЄЕК ООН 94 та 95 ще не існувало.

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Таким чином, продаж деяких автомобілів на території України може буди припинено, інформує Всеукраїнська асоціація автовиробників та дилерів ВААІД. На сьогодні точно не вказано, яким саме автомобілям може бути ввімкнено "червоне світло", однак відомо, які компанії звернулися до ВААІД з пропозицію відкласти ці норми. Це "Укр-УзАвто", "Запорізький автомобільний завод", "Богдан Автотрейд", "Хюндай Україна", "АвтоМАЗ Україна" та "ДАФ Україна".

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Втім, існує вирішення цієї проблеми. На зустрічі імпортерів та автовиробників в Міністерстві інфраструктури України було прийнято принципове рішення про можливість відтермінування чи відміни вищевказаних вимог.

Зокрема, пропонується норми ЄЕК в частині застосування системи ESC не впроваджувати в Україні взагалі, а норми щодо безпеки 94 та 95 – відтермінувати до кінця 2020 року. Якщо Міністерство інфраструктури вчасно підготує проект змін до свого ж Наказу від 17 серпня 2012 року №521 (який регулює застосування цих норм в Україні), імпорт та виробництво автомобілів в Україну без вказаних систем безпеки буде продовжено.

Нагадаємо, що експерт висловився за повну відміну сертифікації автомобілів.