Щоб не відмовили гальма, на автомобілі з більш-менш помітним пробігом за ними потрібно доглядати. Мало хто робить це, адже гальмівна система здається такою надійною...

Якщо відмовили гальма, водій напевне раніше щось зробив не так, як слід. Адже гальмівна система – одна з найнадійніших в автомобілі, сама собою вона практично ніколи не відмовляє. Тобто такі поламки майже обов’язково пов’язані з помилкою того, хто ремонтував машину, або її власника. І найчастіше ця помилка – недбале або невчасне обслуговування.

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Ведмежа послуга надійності

Йдеться перш за все про автомобілі, які вже зійшли з заводської гарантії і обслуговуються не на офіційному сервісі, тобто як правило – без дотримання фірмового регламенту. В таких випадках планове ТО часто зводиться до заміни мастила і фільтрів, а решта робіт профілактичного характеру поступається місцем ремонтам внаслідок конкретних поломок.

Якщо машина вже не молода, інспектувати гальмівну систему треба при кожному зверненні на СТО.

Між тим, висока надійність гальмівної системи сучасного автомобіля забезпечує їй значну довговічність – на старій машині гальма працюють без проблем навіть тоді, коли інші вузли вже пережили капремонт або повну заміну. І всі ми, водії та автовласники настільки звикаємо до цього, що вважаємо наші гальма вічними.

Але одного чорного дня і їм настає кінець – і тоді звичайна поїздка може завершитись неприємностями. Сміємо завірити вас: усі обіцянки автовиробників відносно спрацювання другого контуру гідроприводу у випадку аварійної розгерметизації системи – як правило всього лише перебільшення. Якщо рідина зненацька витікає на дорогу, гальма втрачають ефективність відсотків на 90. Принаймні, негайно зупинити машину “на другому контурі” неможливо.

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Нечасто, але ретельно

Аби цього не сталося, за гальмами потрібен догляд, він простий і необтяжливий.

- Перечитайте у заводському мануалі все, що стосується гальм, і переконайтеся, чи всі регламентні роботи щодо них виконуються на вашій машині.

- Не чекайте, доки в гальмах щось відмовить – зверніться до ретельного і досвідченого автослюсаря, який проведе профілактичні заміни згідно з практикою робіт з машинами вашої моделі.

- Міняйте гальмівну рідину кожні 3-4 роки. В старій “тормозусі” забагато вологи, яка провокує корозію на дзеркалах циліндрів гідроприводу.

Сталеві трубки гідравлічної системи гальм на машині віком близько 10 років можуть банально перегнити. Бажано вивчити їхнє розташування та час від часу оглядати їх на предмет корозії.

- Оглядайте металеві трубопроводи вашої гідравліки щонайменше кожні півроку. Зазвичай автомеханіки уважно інспектують тільки гумові шланги, які насправді старішають швидше сталі. Однак на машинах старше 10 років корозія починає “їсти” сталеві трубки, які можуть зненацька прохудитись так само, як і гумові. Трубки з іржою треба замінити, не чекаючи поки одна з них лопне при гальмуванні і “відключить” гальма в найдраматичніший момент.

Гумові шланги гідроприводу служать п’ять і більше років. Проте їхній стан в такому віці може бути оманливим на вигляд.

- Не довіряйте старим шлангам гідроприводу гальм, навіть якщо зовні вони не мають тріщин. Шланги старші за 5 років варто замінити в будь-якому випадку. По-перше, наслідки старіння гуми можуть проявлятися у внутрішніх шарах шлангу, недоступних для контролю. А по-друге, від часу може ослабитись з’єднання гуми з металевим різьбовим наконечником, стан якого візуально проконтролювати важко.

Направляючі супортів – ще одне неблагополучне місце з точки зору появи корозії. Очищувати і змащувати спеціальним мастилом – такий рецепт довголіття цього з’єднання.

- Треба систематично контролювати стан направляючих, які забезпечують утримання гальмівних колодок на супорті дискових гальм. У немолодого автомобіля через втрату ущільнювачів, або з природніх (вікових) причин тут може розвиватись корозія, яка спричиняє нештатну роботу механізму і врешті – його відмову.

- На машині із значним пробігом треба приділяти подвійну увагу стоянковому гальму, адже це – ваше запасне, аварійне гальмо на випадок відмови основного. Треба, щоб “ручник” (навіть коли він приводиться в дію ногою) спрацьовував рівномірно на обидва колеса, і “відпускав” їх повністю. Особлива увага “ручнику” – узимку, адже зазвичай його привід працює в недружньому середовищі снігу, льоду, солі та води.

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- Аби “освіжити” свої відчуття щодо роботи гальм, проїдьтесь на такій саме машині, як ваша, але новій або близько того. Адже може статись таке, що ваші гальма частково втратили ефективність, проте ви не помічаєте того, оскільки це відбувалося поступово. При тому несправність буде непомітно прогресувати аж поки система не вийде з ладу повністю. Причиною може бути, наприклад, знос головного циліндра гідроприводу, який починає, як кажуть механіки, “перепускати” рідину всередині себе. Такий вузол треба відремонтувати або замінити.

Отже, щоб не відмовили гальма, і щоб не карати себе потім думками, що ти зробив не так, за гальмами на неновій машині слід доглядати. Ні, аж ніяк не більше, ніж за іншими системами машини. Просто треба діяти превентивно і не чекати жодних проявів несправностей – кожна з них у гальмівній системі може обійтися вам занадто дорого.

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