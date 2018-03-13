Головне, що потрібно зробити з машиною навесні – це усунути наслідки зимової експлуатації. Але є й інші клопоти, які чекають небайдужого автовласника напередодні зміни сезону.

Ми підкажемо вам, що потрібно зробити з машиною навесні, виходячи з бажання продовжити термін її служби по-перше, і з метою скоротити витрати на утримання по-друге. Звичайно, весняні турботи про автомобіль потребують деяких витрат часу, але не обов'язково виділяти на це цілий день, справи можна розділити на кілька підходів.

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Кожну подряпину на фарбі треба вичистити і зафарбувати, інакше назахищений метал почне іржавіти.

Кузов. Це перше, що страждає в автомобілі в зимовий сезон – у всякому разі, витрати при пошкодженні кузова можуть бути найбільш вагомими. Невеликі сколи фарби, мікроскопічні тріщини в лаку, пошкодження антикорозійного покриття з часом перетворюються на осередки корозії. Щоб змити сіль, влаштуйте машині банний день – глобальну мийку: лакофарбового покриття, днища, колісних арок.

Арки коліс – найбільш вразлива зона кузова, зокрема – у зимових умовах експлуатації.

Днище. Соляні ванни, бомбардування відсівом, піском і іншими антиожеледними матеріалами, удари шматками льоду і подряпини від жорсткого снігу – такі негативні фактори зими щодо впливу на нижню частину кузова. Тому такі місця потрібно виявити, ретельно промити, зачистити і ліквідувати – обробити ґрунтовкою і нанести відповідну фарбу або антикор. Для цього машину доведеться загнати на яму або підйомник. Особливу увагу зверніть на крила та них порогів.

Кожен сантиметр днища в ідеалі повинен бути вкритий антикорозійними засобами.

Салон. Килимки, покриття підлоги і оббивку інтер'єру обов'язково потрібно вичистити, а головне – висушити. Оскільки волога, особливо зі слідами солі, активно провокує корозію металевих деталей.

Підвіска. На морозі гумові деталі, яких багато в підвісці, зношуються з посиленою інтенсивністю, тим більше, що і дістається ходовій в зимовий сезон подвійно – їзда по наледях та коліях по-особливому навантажує підвіску. Тому з приходом весни варто продіагностувати ходову частину і за необхідності поміняти деталі, що зазнали зносу. Тим більше, що в теплу пору швидкості руху виростають і вимоги до керованості автомобіля стають суворішими.

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Колеса. Якщо перевзувати автомобіль в “літо” ще рано, приділіть увагу літнім шинам. Поки вони не встановлені на машину, можна перевірити їхній стан, проміряти глибину протектора і пошукати застрягли в ньому камінчики, цвяхи та інші “шкідники”. Можливо, виявляться порізи і “грижі”, тоді доведеться приймати рішення про ремонт або покупку нових покришок. Природно, якщо на сталевих дисках коліс за зиму проявляться сліди корозії, їх бажано нейтралізувати – вичистити іржу і зафарбувати ці місця.

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Отже, якщо вам важливо, скільки прослужить ваш автомобіль, обов'язково приділіть час на ці весняні роботи. Адже хід старіння машини залежить саме від багатьох дрібниць, усунути які нескладно саме в початковий період після їх прояву.