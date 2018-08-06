Всілякі рейтинги не полишають спроби визначити найкращий автомобіль планети за заданими критеріями. Чергова проба дала свої результати.

Про результати конкурсу повідомляє The MiceTimes of Asia. Перше почесне місце в рейтингу кращих авто зайняв економічний і практичний седан Toyota Corolla.

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Рейтинг складено за цілою низкою критеріїв, таких як: безпека, надійність, хороша керованість і позитивні відгуки власників.

Далі в рейтингу йдуть Audi A4, відзначена за потужність двигуна і зручність керування, і Toyota Camry, яка виділяється економічністю і великою кількістю опцій.

А замикають п'ятірку кращих автомобілів Subaru Forester (хороше поєднання ціни та надійності) і BMW X3 (новітні технології та зручність).