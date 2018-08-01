У ролі дракона виступив позашляховик Nissan

Небезпечна пригода трапилась у сафарі-парку в Мексиці. Дика тварина сприйняла автомобіль, як дужого конкурента у залицяннях до самки.

Відео про цей інцидент, як не дивно, розмістили у мережі рейнджери парку. Вони усіма способами намагались відігнати розпаленого пристрастю носорога від машини відвідувачів і можливо, саме завдяки їхнім старанням чималий ріг тварини не встиг завдати нищівної шкоди людям у автомобілі.

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У офіційній заяві сафарі-парку пояснюється, що поведінка носоріга обумовлена його прагненням завоювати самку. “Ми вжили необхідних заходів, аби уникнути чогось подібного у майбутньому. Носоріга зараз ізольовано і він перебуває в іншій частині парку, допоки у тварин не закінчиться шлюбний період”, – говориться у заяві.





На щастя ніхто з пасажирів автомобіля під час атаки носорога не постраждав, однак позашляховик зазнав значних ушкоджень, а відшкодування збитків внаслідок атаки носорога навряд чи передбачені страховим договором.

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