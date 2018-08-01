Здається, що перший масовий електрокар з'явився лише учора, та з моменту його виходу у продаж вже минуло шість років.

Вперше Tesla Model S з’явилась на публіці у 2009 році, а перші машини клієнти змогли отримати у 2012-му. За сучасними канонами автовиробників цей електрокар вже можна вважати застарілим, хоч його програмне забезпечення регулярно оновлюється, а іноді виходять і суттєвіші оновлення. Та дизайн не змінюється.

Автовиробник заявляє, що наступне суттєве оновлення для Model S, як і для Model Х, вийде лише у третьому кварталі 2019 року, однак невідомо, чи буде це чергова модифікація софту, посилення характеристик за рахунок нових батарей чи справжня зміна поколінь. Тим часом дизайнер Емре Гусмін запропонував своє бачення насупного покоління моделі. Виглядає цілком реалістично і сміливо.

Фото: Рендер Tesla Model S наступного покоління / Emre Husmen

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