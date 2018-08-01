Дякуючи автомобільним папараці, "Адоб Фотошоп" і графічному диайнеру, маємо змогу зазирнути у недалеке майбутнє.

Тут зібрано усю інформацію про Subaru Legacy сьомого покоління, що має з’явитись наступного року, як модель 2020-го.

Останні новинки Subaru демонструють еволюцію моделей попередніх поколінь і це здається тенденцією, котру японці не збираються міняти. Принаймні саме з таких міркувань виходили творці цієї гарної візуалізації.

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Кузов новинки являє собою дещо середнє між Legacy нинішнього покоління і... Mazda6. Завалена лінія даху натякає на кузов фестбек. Оформлення передньої частини автомобіля є немов продовженням, розвитком дизайну актуальної моделі. Впізнавана форма радіаторної решітки, а у оптику Legacy, відповідно до сучасних трендів, вбудовані світлодіоди.

Флагманський седан японської марки нарешті перейде на глобальну модульну платформу Subaru, котру вже встигли обкатати на Impreza, Forester і восьмимісному кросовері Ascent. Цей крок дозволить застосувати на Legacy гібридну силову установку.

Наразі відомо, що новинка отримає найсучаснішу мультимедійну систему з Wi-Fi, Apple CarPlay та Android Auto. Водій отримає чимало електронних помічників об’єднаних у систему ЕyeSight, що включає утримання рядності та попередження фронтальним зіткненням.

Очікується, що нова Legacy матиме під капотом 2,5-літровий бензиновий двигун (FB25) з системою старт/стоп та функцією деактивації частини циліндрів, як у нового Forester, а також 260-сильний турбомотор об’ємом 2,4 літри (FA24DIT). Як і у більшості актуальних моделей Subaru, у трансмісії використовуватиметься варіатор CVT та система симетричного повного приводу.

Subaru Legacy (відома також як Liberty у Австралії) сьомого покоління дебютує на початку наступного року, а у продаж має надійти ближче до кінця 2019 року.

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