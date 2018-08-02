Оновлений кросовер вже з'явився в салонах вітчизняних дилерів корейської марки.

На українському ринку бестселер Hyundai доступний в чотирьох комплектаціях, з двома бензиновими і одним дизельним мотором. Вартість новинки стартує з 643 200 гривень.

Зміни в зовнішньому вигляді Hyundai Tucson торкнулися решітки радіатору: тепер вона “каскадна”, як у кросоверів Kona і Santa Fe, представлених раніше. Також змінилася форма фар і денних ходових вогнів, задніх ліхтарів, переднього та заднього бамперів, патрубків вихлопу у деяких модифікацій. Для оновленої моделі передбачено набір легкосплавних колісних дисків оригінального дизайну розміром 17, 18 і 19 дюймів.

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Фото: 2019 Hyundai Tucson в Україні / Hyundai

Всередині Tucson має перепрофільовану центральну консоль, злегка змінену архітектуру торпедо й приладової панелі. Малюнок шкіряної обробки крісел автомобіля також був змінений.

На українському ринку оновлений Hyundai Tucson доступний з одним дизельним (2.0, 186 к.с.) і двома бензиновими двигунами (1.6 T-GDi, 177 к.с. та 2.0 Nu, 155 к.с.). Бензиновому мотору призначена нова 8-ступінчата автоматична коробка передач та повний привід, а дизельні версії агрегатуються 7-ступінчатим “роботом” DCT з двома зчепленнями, 6-ступінчатою “механікою” або “автоматом”, в залежності від комплектації. Машини з T-GDi та Nu можуть бути як передньопривідними, так і 4х4.

Вартість базової комплектації оновленого Hyundai Tucson в Україні становить 643 200 гривень, а за топову просять 906 400 гривень.

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