Рестайлінгова версія Kia Sportage, одного з найпопулярніших автомобілів в Україні, вже доступна для придбання в Україні. Оновлений дизайн, ширший перелік опцій і оновлена лінійка силових агрегатів вже пропонується в автосалонах.

В Україні вже стартували продажі оновленого Kia Sportage. Автомобіль, який по праву вважається бестселером українського ринку, доступний з оновленим дизайном, розширеним переліком опцій, а також істотно зміненою лінійкою силових агрегатів. Ціни починаються з 17 300 Євро.

Дизайн

Sportage отримав впізнаваний дизайн і навіть через три роки з моменту дебюту виглядає непогано. Проте, дизайнери Kia Motors все одно вирішили його оновити.

Автомобіль отримав оновлені передні і задні бампери, а також іншу оптику. У топ-версії GT-Line (Джі-Ті Лайн) Sportage комплектується світлодіодними фарами.

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Протитуманні фари Ice Qube помітно змінилися, отримавши ще більш агресивний вигляд. Оновився і дизайн колісних дисків, які будуть доступні в 17-ти і 19-дюймовому варіантах.

Що стосується інтер'єру, то тут майбутні власники знайдуть нове кермо, оновлений кластер панелі приладів, а також 7-дюймову сенсорну мультимедійну систему з підтримкою Android Auto і Apple Car Play, яка відтепер доступна навіть у стартовій версії Comfort.

Двигуни і трансмісії

Головні нововведення криються під капотом оновленого Kia Sportage. Так, стартовий бензиновий двигун 1.6 потужністю 132 к.с., який до сих пір пропонувався тільки з 6-ступінчастою механічною КПП, відтепер можна замовити і в поєднанні з 6-ступінчастою автоматичною КПП.

Надзвичайно популярний в Україні дизельний мотор 1,7 поступається місцем ще більш економічному і екологічному двигуну з робочим об'ємом 1,6 літрів. У базовій версії він видає 115 к.с., тоді як більш потужна версія, що поєднується з роботизованою коробкою передач DCT, має потужність 136 к.с. Обидві версії комплектуються системою старт/стоп, яка дозволяє заощадити паливо під час руху в пробках.

Ще одна хороша новина полягає в тому, що Sportage з дизелем 1,6 тепер можна буде придбати не тільки у передньопривідній версії, а й з усіма ведучими колесами.

Є новини і для тих, хто надасть перевагу кросоверу з 2-літровим 185-сильним турбодизелем. Цей двигун відтепер агрегатується 8-ступінчастим "автоматом", який прийшов на зміну 6-ступінчастою АКПП.

Комплектації та ціни

Що стосується цін, то оновлений Kia Sportage в версії Comfort з бензиновим мотором 1,6 коштує 17 300 Євро. Автомобіль з таким двигуном і 6-ступенчатою АКПП можна придбати за 18 500 Євро.

177-сильний Sportage (турбодвигун 1.6 T-GDI) в версії Business коштує 26 900 Євро, тоді як стати власником топ-версії GT-Line з 2-літровим турбодизелем можна за ціною 30 900 Євро.

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Що стосується моделей, оснащених новим турбодизелем 1,6, то стартова версія з механічною КПП коштує 19 900 Євро, тоді як автомобілі, укомплектовані 7-ступінчастою роботизованою КПП можна придбати за ціною від 21 900 Євро.