На додачу до 4х4 компактний чеський кросовер отримав ще кілька особливих деталей.

Історично Skoda називала свої повнопривідні моделі Scout, однак раніше це були лише універсали Octavia. Тепер же постійний повний привід доступний і для компактного кросовера марки – давно пора!

Як і дві інші моделі з приставкою Scout у назві, новий Karoq 4х4 має трохи захищений знизу пластиком кузов і повнопривідну трансмісію. Кліренс залишвся стандартним. Замовники зможуть придбати новинку з 1,5-літровим бензиновим двигуном TSI, що генерує 150 кінських сил або з 2-літровим TDI з віддачею у 150 або 190 к.с. Модель доступна з шестиступінчатою ручною коробкою передач або семиступеневим автоматом DSG.

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Фото: Skoda Karoq Scout / Skoda

Повнопривідному кросоверу виділили комплект гарних 18-дюймових дисків, а опційно пропонуються ще й 19-дюймові. Нетиповий вибір для поєднання з повним приводом, адже для бездоріжжя значно зручніші колеса на менших дисках і з “пухкою” гумою.

Офіційний дебют Skoda Karoq Scout відбудеться на Паризькому автосалоні в жовтні.

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