Чеський кросовер вже пройшов пік популярності у Європі, а до рестайлінгу чи зміни поколінь ще далеко. Тож клієнтам запропонували вишукано-стильну версію Kodiaq.

Європейським покупцям запропонували спеціальну версію Skoda Kodiaq Laurin & Klement Edition. Коштує така версія на 2900 євро дорожче, за модель у максимальній комплектації.

Спецверсія являє собою стайлінг-пакет для кросовера. Нагадаємо, Laurin & Klement – це імена засновників компанії Skoda: Вацлава Лоріна та Вацлава Клемента.

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Фото: Skoda Kodiaq Laurin & Klement Edition / Skoda

Новинка вже доступна на ринку Британії, де коштує 35945 фунтів або 47135 доларів за машину з 2-літровим TDI на 150 к.с., ручною коробкою передач і повним приводом. Kodiaq Laurin & Klement Edition з DSG обійдеться у 37245 фунтів, а 190-сильна дизельна версія, що є топовим виконанням, оцінюється у 38105 фунтів.



Зміни у версій L&K порівняно зі звичайними Kodiaq включають хромовану решітку радіатора, 19-дюймові колісні диски, дещо інакші бампери, а у середині – особливу шкіряну оббивку салону, панорамний дах і кілька дрібних деталей.

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