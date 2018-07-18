Він пішки пройшов 32 кілометри, аби потрапити на роботу у свій перший день. Бос високо оцінив таку працелюбність.

20-річний студент з Алабами пішки подолав 32 кілометри, йшов усю ніч, аби прийти на роботу у перший робочий день. Те, що трапилось далі – схоже на сюжет кіно, та це правда.

Як повідомляє The Washington Post, молодий чоловік, на ім’я Уолтер Карр, напередодні втратив свою машину через поламку. Нещодавно Карр влаштувався у фірму Bellhops, що займається перевезенням речей при переїздах. Грошей на таксі хлопець не мав. Друзі не відгукнулись на прохання про допомогу. Не знайшовши альтернативного способу потрапити зранку на роботу (таксі, чи друзі), він виріший йти пішки. Подолати потрібно було чималу відстань у 32 км, тож аби потрапити на роботу на 8 годину ранку, хлопець вийшов ще уночі.

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Близько 4 години ранку Карра помітили патрульні поліцейські на дорозі біля міста Пелем та зупинили його, аби з’ясувати, чого він вештається вулицями у такий час. З’ясувавши обставини вимушеної нічної прогулянки хлопця, копи вирішили йому допомогти та підкинули у потрібному напрямку кілька миль. Копи навіть купили йому сендвіч та каву. Офіцер навіть вибачався, що не може підвезти хлопця далі, оскільки його зміна закінчувалась і він мав повернути машину.

Далі Карр знову пішов пішки. Однак близько 5:30 його знову зупинив патруль. Цього разу поліцейський вже був у курсі ситуації і також допоміг йому подолати останні кілька миль. Таким чином Уолтер Карр першим з команди Bellhops дістався будинку сім’ї, що замовила перевезення речей, причому у супроводі копа.

Дізнавшись про цю історію, керівник компанії Люк Мартін подзвонив Карру та подякував йому за таку відданість, а також додав, що хотів би поговорити з ним сьогодні. Через 20 хвилин Карр вже стукав у двері його офісу. Ось тут і трапилось диво. Історія нового співробітника настільки розчулила Люка Мартіна, що він віддав Уолтеру свого кросовера – Ford Escape 2014 року випуску.

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