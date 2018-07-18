Краш-тести двох нових моделей показали гарні результати.

Організація Euro NCAP оприлюднила результати краш-тестів двох нових моделей: хетчбека Ford Focus та компактного кросовера Volvo XC40.

Випробування проводились за новою, більш жорсткою, методикою, ніж раніше. Експерти оцінювали не лише здатність автомобіля вберегти життя водія та пасажирів під час зіткнення, а ще й ефективність роботи системи автономного екстренного гальмування, а також її здатність розпізнавати пішоходів і велосипедистів. Нагадаємо, з 2021 року ця система буде обов’язковою для усіх нових автомобілів, що продаватимуться у Європі.

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За результатами випробувань Ford Focus отримав найвищу оцінку – п’ять зірок з п’яти можливих.

- захист водія і пасажира – 32,5 балів чи 85% зі 100;

- захист дітей – 43 бали чи 87%;

- безпека пішоходів – 34,8 бали чи 72%;

- активні системи безпеки – 9,9 балів чи 75%.



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Гарні результати показав і шведський компактний кросовер, котрий також отримав 5 зірок.

- захист водія і пасажира – 97%;

- захист дітей – 87%;

- безпека пішоходів – 71%;

- активні системи безпеки – 76%.

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