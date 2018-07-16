Уся автомобільна еволюція сконцентрована у Гудвуді.

На Фестиваль швидкості у Гудвуді з’їхались найрізноманітніші транспортні засоби від історичних експонатів до найсучасніших хай-тек творінь. Це чудова нагода побачити на одному треку 110-річний спорткар та безпілотний болід сьогодення.

Чимало гарних машин ми вже побачили у Гудвуді. Однак ці два апарати – немов два кінці однієї прямої. Перший – Mercedes Grand Prix 1908 року зі 120-сильним двигуном. Другий – автомобіль Roborace Robocar повністю електричний, повністю автономний, з чотирма електричними двигунами загальною потужністю 720 к.с.



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