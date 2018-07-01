Поза сумнівом це одна з найдивніших модифікацій авто з тих, що ми бачили.

Часом автомобільні модифікації бувають дивними, іноді – абсурдними, та автор цього проекту, здається, перейшов усі можливі грані!

Можливо, це щось у автомобілях марки Шевроле змушує власників виробляти неймовірні речі зі своїми машинами. Не так давно на дорозі у США був помічений двосторонній пікап Chevrolet, кузов якого замінили другою кабіною, ідентичною основній. Ще один дивак встановив на масл-кар Chevrolet Camaro 32-дюймові колісні диски. А тепер ще й оце.

Також цікаво: Український байкер збудував собі неймовірний сухопутний лайнер з Ford F-250

Випадковий свідок помітив цю дивну машину на дорозі в штаті Огайо. Невідомо, який автомобіль був узятий за основу, та кабіна в нього – від старенького пікапа Chevrolet. Що можна сказати про це творіння? Лише одне – при фронтальному зіткенні мотор автомобіля навряд чи опиниться у салоні…

Також цікаво: В Харкові помітили Nissan Leaf з кузовом пікап