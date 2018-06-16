Автомобіль перероблено кустарно, можливо, вже в Україні.

В соцмережі Фейсбук виклали фото електромобіля Nissan Leaf попереднього покоління з кузовом пікап. Машина була помічена в Харкові, що підтвердили численні користувачі мережі.

Передня частина кузова повністю від Nissan Leaf, задня – зроблена самостійно. Це саморобний кузов, накритий брезентом. Чому і для чого власник таким чином переобладнав машину, невідомо. Користувачі соцмережі висловлюють припущення, що автомобіль було вдарено в задню частину, а ремонт коштував дорого. Водночас власнику потрібно була машина для перевезення вантажів, тому він й переобладнав її в пікап.

Нагадаємо, що Вінницькі студенти схрестили Nissan Leaf з мотоциклом"Дніпро"