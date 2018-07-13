Згідно законопроекту, максимальна сума відшкодувань життя та здоров'я внаслідок ДТП становитиме 1 млн, а згодом і 20 млн. гривень.

Нові суми відшкодувань предбачені у законопроекті №3670-д "Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів", який має замінити діючий Закон.

Якщо нардепи приймуть даний законопроект, то пряме врегулювання збитків та електронний поліс, які сьогодні практикують деякі вітчизняні страхові компанії будуть узаконені. Окрім того, поступово будуть підвищуватись суми відшкодувань за втрату здоров’я та життя, а також матеріальні збитки. Відповідно, буде рости і ціна полісу автоцивілки.

Зокрема, з 1 січня 2020 року розмір відшкодування за життя та здоров’я людини внаслідок ДТП може зрости до 1 млн. грн., а з 2025 року – до 20 млн. грн. Як зазначають страховики, це європейські норми відшкодування. Сьогодні ця сума становить 200 тисяч гривень.

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Моральна шкода за смерть у ДТП родичам буде оцінена у 25 мінімальних зарплат, тобто у 93 075 грн.

Максимальна сума відшкодування за матеріальний збиток з 2020 року передбачений у 500 тис. грн. на один об’єкт та 2 млн. – на кожен страховий випадок. З 2025 року ці суми становитимуть 8 та 16 млн. відповідно.

Окрім того, законопроект дозволить виробити єдину для всіх страхових компаній методику визначення відшкодування.

Нагадаємо, що в Польщі можна буде їздити без страховки і техпаспорта.