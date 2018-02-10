Паперову копію полісу можна пред’являти при перевірці документів інспектору поліції.

Після того, як з 7 лютого в українських водіїв з’явилась можливість оформляти електронний поліс цивільної відповідальності автовласників (автоцивілку), у них виникло запитання: як доказати поліцейському, що цей поліс існує? Адже в Правилах дорожнього руху чітко записано, що серед документів, які водій повинен пред’явити співробітнику національної Поліції, є поліс обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності. У випадку, коли водій оформив електронний поліс, паперової копії зі штампом страхової компанії у нього бути не може.

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В такому випадку водій має роздрукувати документ, який генерується після купівлі електронного полісу. Зовні він нагадує чинний поліс автоцивілки, однак містить трохи більше інформації – зокрема, про використані при розрахунку вартості коефіцієнти. Окрім того, в нижній частині полісу міститься відривний купон, який заміняє «спеціальний знак» автоцивілки. Втім, відривати його та вішати під лобове скло не потрібно: законодавство вже давно не вимагає цього від автовласника.

В бланку електронного полісу міститься посилання на веб-сайт, на якому можна перевірити справжність цього полісу. Ним також може скористатись поліцейський, який перевірятиме документи у водія. Хоча поліцейські мають доступ до бази даних чинних полісів «автоцивілки» зі своїх планшетів – вони можуть визначити наявність поліса навіть за держномером автомобіля.

Нагадаємо, що жінка вистрибнула з автомобіля, у який врізалась вантажівка.