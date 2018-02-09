Вчасно помічена небезпека врятувала жінці життя - за мить до аварії вона встигла покинути салон власного автомобіля, з яким зіткнулась багатотонна вантажівка

Везіння чи уважність врятували жінку від трагічних наслідків аварії. З тієї чи іншої причини, але водійка в останній момент встигла покинути свій автомобіль за мить до зіткнення з вантажівкою.

Стоячи у дорожному заторі більшість людей займаються своїми справами, іноді навіть забуваючи рухатись уперед, доки водії позаду не почнуть сигналити. У цьому ж випадку власниця білого седану продовжувала слідкувати за дорогою. Це й врятувало її від трагедії. І хоча вискакуючи з машини вона послизнулась та впала, пара синців – краще ніж те, що могло б трапитись під час зіткнення з багатотонною вантажівкою. Інцидент трапився на одній з магістралей поблизу міста Канзас, у штаті Міссурі, США.

Як повідомляє портал Jalopnik, з посиланням на місцеве видання, жінка на ім’я Керолайн відбулася легкими синцями. Сама щасливиця так прокоментувала подію:

“Я якраз писала СМС своєму бойфренду, але в якусь мить озирнулася довкола та побачила вантажівку, що рухалась прямо на водійські дверцята моєї машини. Це була найстрашніша мить мого життя. Думала, мені кінець!”, – сказала Керолайн.

Вантажівка зіткнулася з білим седаном, не пошкодивши водійські двері, однак була дуже близько. Слідом фура зачепила ще кілька автомобілів, але обійшлося без жертв.

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