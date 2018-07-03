У Польщі водіїв звільняють від обов'язку возити свідоцтво про реєстрацію автомобіля та страховий поліс цивільної відповідальності. Нова норма почне діяти з 1 жовтня 2018 року.

Поправку до закону про дорожній рух, ініційовану Міністерством впровадження цифрових технологій, польський Сейм прийняв в травні поточного року.

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З 1 жовтня для керування транспортним засобом водієві буде достатньо мати при собі посвідчення водія. Всі інші дані уповноважені служби (поліція, муніципальна поліція або інспекція автомобільного транспорту) перевірятимуть в одній з баз даних CEPiK і в Центральному реєстрі транспортних засобів, де знаходиться інформація, що міститься в сертифікаті реєстрації, а також дані про страховку і техогляд автомобіля. На думку міністра цифрових технологій Польщі Марека Загорські, “це полегшить життя водіям”.

Крім того, поліція та інші контролюючі служби не будуть фізично вилучати “техпаспорт” на автомобіль. Досить буде зробити відповідну позначку в Центральному реєстрі транспортних засобів. Паперовою залишиться тільки квитанція на виплату штрафу.

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Як повідомляється на сайті Міністерства впровадження цифрових технологій Польщі, нові норми не поширюються на автомобілі, зареєстровані за межами країни. Під час перевірки власники таких транспортних засобів як і раніше повинні будуть мати при собі весь пакет документів, в тому числі “техпаспорт” і страховку.