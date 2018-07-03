Не встигли вщухнути дискусії навколо ідей глави податкового комітету Верховної Ради Ніни Южаніної щодо вирішення проблеми автомобілів на єврономерах, як інша група нардепів зареєструвала в Раді альтернативний законопроект, покликаний врегулювати питання доступного розмитнення авто.

Автори законопроекту №8487-1 свідомо абстрагувалися від згадки в назві проекту термінів “акциз” і “оподаткування”, і сконцентрувалися на “розвиток ринку транспортних засобів”, на ділі документ зобов'язаний своєю появою саме евробляхам. Та й тему акцизів, звичайно, його автори обійти ніяк не могли.

Акцизи знизять, від пенсійного збору звільнять

Ключові зміни, пропоновані нардепами, стосуються все того ж акцизного збору, який стягується при ввезенні автомобілів в країну. На відміну від проекту Южаніної, альтернативний не ламатє діючу систему обчислення податкового навантаження. Але істотно знижує колишні ставки.

Читайте також: Чому сертифікацію авто в Україні потрібно скасувати

Причому нинішнє пропозиція виявилася ще більш щедрим, ніж попереднє. Так, в залежності від віку і “кубатури” автомобіля в порівнянні з діючими зараз (непільговими), ставки знижуються до 10 разів. Наприклад, ставка збору для вживаного авто з дволітровим бензиновим мотором повинна скласти € 360. Тоді як за діючими правилами за неї доведеться віддати державі лише акцизу € 4 882.

А щоб не було прикро більш заможнім українцям, що звикли купувати автомобіль в салоні дилера, депутати хочуть майже вдвічі знизити і ставку на ввезення нових авто. Наприклад, для малолітражок її розмір збираються зменшити з € 0,102 за кожен “кубик”, до € 0,063.

Втім, застосовувати пільги мають намір не для всіх автомобілів. Для машин, які українці стануть ввозити з Росії і непідконтрольних владі українських територій, навпаки, встановлять загороджувальні акцизи. Наприклад, за півторалітрову машину старше 2013 року випуску доведеться сплатити € 2641 акцизного збору. Причому стосується це не тільки вироблених на “ворожих” територіях машин. Діяти ця норма законопроекту буде до тих пір, поки окуповані території не повернуться під контроль української влади.

Крім того, автори пропонують позбавити людей від сплати збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації автомобіля. Це, вважають нардепи, істотно спростить доступ до автомобілів.

Амністія для евроблях

Подбали автори і про тих, хто вже має на руках автомобілі на іноземній реєстрації. Їх пропонують цілком офіційно зареєструвати в Україні за зниженими ставками акцизного збору.

Причому пільги торкнуться і тих, хто в останні роки не міг скористатися тимчасовими послабленнями через солідний вік ввезеного авто або невідповідності його нормам Євро-5.

Зокрема, автори пропонують дати всім власникам машин класу Євро-3 рік з дня набрання законом чинності на оформлення всіх паперів. А власникам авто рівня Євро-4 зареєструвати свого залізного коня можна буде до 31 грудня 2020 року.

Для цього, правда, доведеться зняти машину з іноземною реєстрації і надати документи на право власності. Чи підуть на це власники авто, завезених в режимі транзиту або тимчасового ввезення - питання відкрите. Адже щоб пройти процедуру зняття з обліку і оформити все належним чином потрібно буде виїхати за кордон і знову заїхати в Україну. Це влетить в копієчку як з точки зору витрат на паливо, проживання і юридичне оформлення, так і з точки зору сплати штрафів за порушення митних правил.

Читайте також: Український суд став на бік "євробляхерів"

Натомість депутати пропонують зробити подарунок для любителів машин на електротязі. Такі авто хочуть назавжди звільнити від сплати акцизного збору, а також сплати ПДВ до кінця 2020 року.