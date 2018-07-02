Апеляційний суд Київської області визнав, що вкрадені номери на транзитному автомобілі на іноземних номерах – це офіційний привід порушити строки вивозу авто за кордон.

Дарницький суд Києва 12 квітня та Апеляційний суд Київської області 14 червня 2018 року прийняли рішення, які дають власникам автомобілів з іноземними номерами, ввезеними за методом "транзит", порушувати строки їх вивезення. Про це повідомляє "Дорожній Адвокат" на своїй сторінці в Фейсбук.

Читайте також: Гройсман активно бореться з "євробляхами"

Історія цього судового рішення така: київської митниця оштрафувала на 8 500 грн. громадянина, який ввіз транспортний засіб в режимі "транзит" і перевищив дозволений 10-денний термін перебування автомобіля в Україні.

При цьому, митниця проігнорувала пояснення водія про те, що під час перебування автомобіля в Україні у нього було викрадено номерний знак і через це він не зміг вивезти транспортний засіб за межі України.

Однак, власник автомобіля вирішив скористатись своїм правом оскаржити дії митниці в суді. І не дарма. За результатами розгляду позову два суди, з урахуванням обставин викрадення номерного знаку, визнали дії митниці незаконними та скасували штраф.

Нагадаємо, що нардеп Ніна Южаніна обіцяє розглянути законопроект про легалізацію "євроблях" найближчим часом.