Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що на кордоні необхідно встановити ретельний дублюючий контроль різних правоохоронних органів, щоб відстежувати ввезення на територію країни нерозмитнених автомобілів з Європи

За його словами, наразі у Верховній Раді є кілька ініціатив, які мають унормувати питання перевірки автівок на митниці.

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"Коли законодавство буде змінено, митниця та Національна поліція отримають більше повноважень для реагування на такі речі. А зараз яким чином? Їде, наприклад, громадянин Литви, минає кордон, потім залишає свою машину в якомусь місті та повертається на потязі. А авто на євробляхах залишається в Україні", - розповів Гройсман.

Також, на його думку, на кордоні потрібен ретельний дублюючий контроль різних правоохоронних органів. "Щоб не було зрощення, фото- і відеофіксація, - і все вийде", - пояснив прем'єр.

При цьому він відзначив, що цей механізм має бути жорстким. "Це правильний крок, і він буде потребувати жорсткості. Де вона потрібна - я можу бути жорстким. Головне - результат і справедливість", - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, що голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна заявила, що автомобілі на єврономерах в Україні не будуть легалізовані до тих пір, поки не буде знайдено спосіб захистити внутрішній український ринок.

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Остання зареєстрована її комітетом пропозиція передбачає, що вартість розмитнення вживаного авто з Європи складатиме 2 500-3 000 євро. За словами представників спільноти власників авто на іноземній реєстрації вартість розмитнення вживаного авто повинна складати 500-100 євро.