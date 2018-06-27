Податок, який робить розмитнення автомобіля найдорожчим в Європі, пропонують виключити взагалі.

В Верховній Раді зареєстровано два законопроекти під номерами 8505 та 8506, які мають суттєво знизити податкове навантаження на ввіз автомобілів в Україну. Згідно проекту номер 8505, всі транспортні засоби виключаються з переліку підакцизних товарів. Проект номер 8506 виключає акциз на транспортні засоби зі статті доходів державного бюджету.

На думку восьми авторів законопроектів, акцизний податок не може застосовуватись для автомобілів, адже це так званий "податок з розкоші", який платять покупці ювелірних виробів, алкоголю та цигарок. Автомобіль не може бути об’єктом оподаткування акцизу, такого немає ніде в Європі, він залишився в Україні як спадок захисту вітчизняного автопрому, який нині не працює.

Читайте також: митники їздять на нерозмитнених авто

Водночас зменшення доходів держави від акцизу має буде компенсовано надходженням з інших податків від імпорту авто – мита та ПДВ. Враховуючи, що мито на автомобілі в залежності від їх типу та країни походження становить від 0 до 10% від митної вартості, а ПДВ – 20%, то повна вартість розмитнення у випадку прийняття законопроектів може складати 22-30%, а не 44-47%, як сьогодні.

Окрім того, ті ж автори у своєму законопроекті номер 5561 пропонують також зняти екологічні обмеження на ввіз вживаних авто, тобто "дати зелене світло" усім "євробляхам", які їздять сьогодні Україною.

Втім, щоб законопроекти надійшли на розгляд в сесійний зал, його має затвердити профільний комітет Ніни Южаніної, а в неї уже є власні законопроекти з цього приводу.