Працівник митниці охоче користується авто з європейською реєстрацією. Очевидно, зарплатня рядових держслужбовців не дозволяє їм купувати машини з українськими номерами.

Поки влада робить вигляд що бореться з використанням авто на європейських номерах, її представники використовують авто з іноземною реєстрацією. В тому числі і працівники митної служби.

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Саме таку картину зняли днями у Львові. На перший погляд, в синьому Fiat Punto на польських номерах немає нічого дивно, але якщо придивитися, то на задній полиці можна розгледіти кашкет митника. Очевидно, що митник може абсолютно законно користуватись таким автомобілем у режимі транзиту, що вимагає перезаїзду кожні 5/10 днів.

До речі, подібне чинили і радянські міліціонери: щоб позначити себе перед "своїми", вони клали формений кашкет під заднє скло свого авто.