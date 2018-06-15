Сьогодні Верховній Раді зареєстровано два нові законопроекти що стосуються розмитнення вживаних автомобілів. Ініціатором обох законопроектів є Ніна Южаніна.

Зменшення розміру акцизного податку з авто, скасування заборони на митне оформлення машин, що не відповідають екологічному стандарту “євро-5”, а також посилення контролю за переміщенням і використанням транспортних засобів, зареєстрованих в інших державах, – зміни до Податкового та Митного кодексів України, розроблені членами Комітету з питань податкової та митної політики. Відповідні законопроекти №8487 і №8488 зареєстровані у Верховній Раді України сьогодні, 15 червня 2018 року.

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Згідно зі змінами в основі розрахунку акцизного податку на автомобілі – базові ставки для одиниці авто: з бензиновим двигуном – 50 євро, з дизельним двигуном – 75 євро, із застосуванням до них коефіцієнтів.

Відтак розмір акцизного податку дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. При цьому коефіцієнт двигуна вираховуватиметься шляхом ділення об'єму двигуна на 1000, а коефіцієнт віку – це кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва авто, до року визначення ставки податку.

“Розраховані за новим принципом акцизи будуть значно меншими за ті, що діють нині, а різниця в розмірі ставок для різних за об’ємом двигуна авто не буде такою суттєвою. При цьому акцизний податок на старі авто, звичайно, буде вищий за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт, що стимулюватиме придбання більш нових авто”, – зазначила Голова Комітету Ніна Южаніна.

За її словами, прийняття змін до Податкового кодексу не лише дозволить зменшити вартість транспортних засобів, а й створить такі необхідні правові та економічні умови для реєстрації вже ввезених в Україну машин з іноземною реєстрацією.

“Зниження акцизного податку – те компромісне рішення, що дозволить вирішити проблему масової експлуатації на території України авто, зареєстрованих в інших державах, і при цьому враховуватиме інтереси всіх сторін: держави, офіційних автоімпортерів, сумлінних платників податків, й тих, хто тимчасово користується авто без його митного оформлення та реєстрації в Україні”, – наголосила Голова Комітету.

На її переконання, самих поступок для вирішення цієї проблеми замало, саме тому змінами до Митного кодексу України передбачено посилення контролю за переміщенням і цільовим використанням авто, ввезених в режимах транзиту та тимчасового ввезення.

“В законопроекті чітко прописаний алгоритм взаємодії митників, поліцейських та прикордонників, передбачено створення автоматизованої системи обміну інформацією, Нацполіції надано право перевірки авто з єврономерами, введено низку обмежень на операції з такими авто, закладено суворі штрафи за порушення митних правил”, – підкреслила народний депутат.

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Вона додала, що обидва законопроекти вже обговорено на всіх рівнях – з представниками ГО “Автоєвросила”, Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, а також профільних асоціацій – виробників, дилерів, імпортерів. А тому вже наступного тижня його можна представити на розгляд Парламенту.