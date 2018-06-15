Прикордонне з Україною польське село Гребенне-Осада заповнене автомобілями, які залишили українці.

Польський громадянин Tomasz Baart виклав в соцмережі Фейсбук фото покинутих автомобілів в селі Гребенне-Осада, що неподалік українсько-польского кордону.

"Прикордонне село Гребенне (Польща) повільно стає пристанком кинутих автомобілів, - пише Баарт на своїй сторінці в Фейсбук. – Коли їдеш кільцевою дорогою з кордону, цього не видно. Але варто лише заїхати в село, тоді зразу бачиш велику кількість відкритих, знищених, зарослих травою автомобілів на польських номерах. Свого часу українці купили їх у поляків, але як тільки машина потрапляє в ДТП чи серйозно ламається, власнику дешевше просто залишити машину, аніж ремонтувати її".

Таким чином в селі Гребенне вже назбиралося більше сотні автомобілів.

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