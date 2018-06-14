Українські митники почали перевіряти фіктивність доручень, за якими в Україну ввозять авто на європейській реєстрації. Виявилось, що фальшиві документи – звичайна справа для тих, хто ввозить авто "на бляхах".

У зоні діяльності Волинської митниці ДФС почастішали спроби громадян ввезти легкові автомобілі на польській реєстрації за фіктивними нотаріальними дорученнями. Зокрема, лише впродовж тижня посадовими особами управління протидії митним правопорушенням було зафіксовано три таких факти.

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Волинянин, перетинаючи кордон через пункт пропуску Ягодин на Volkswagen Passat, пред’явив нотаріальне доручення на право користування автомобілем, посвідчене нібито нотаріусом з м. Лодзь. Мешканець Черкащини за кермом Skoda Octavia подав до митного контролю фіктивну довіреність від нотаріуса м. Слубіца. Громадянин Польщі, прямуючи в Україну на чужому Volkswagen Golf, скористався послугами аферистів, які підробили нотаріальне доручення Канцелярії нотаріальної м. Люблін.

Волинська митниця ефективно протидіє таким спробам через налагоджені механізми взаємодії з уповноваженими органами іноземних держав. Перевірки автентичності поданих до митного контролю доручень зазначених Канцелярій нотаріальних Республіки Польща спростували факти їх офіційного посвідчення. «Це не мій підпис, за номером реєстру значиться інша особа, документ є фальшивим», - висновки польських нотаріусів, ім’ям яких скористалися нечесні громадяни.

Відтак за фактами приховування від митного контролю, тобто за подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення транспортних засобів документів, отриманих незаконним шляхом, усі три автомобілі вилучені на склад митниці. Volkswagen Passat оцінено експертами у близько 130 тис грн, Skoda Octavia- 126 тис грн, Volkswagen Golf - у майже 90 тис грн.

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Відповідно до ч. 1 ст.. 483 Митного Кодексу України громадян за вчинені порушення очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобілів та конфіскація цих транспортних засобів. Матеріали передані на розгляд суду.