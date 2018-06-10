Друге покоління Renault Megane на наших дорогах зустрічається досить часто і багато з цих автомобілів - з європейськими номерами. Спробуємо розібратися, що робить ці французькі машини настільки популярними.

Renault Megane II у кузові хетчбек почали випускати у 2002 році. Тоді його зовнішність вважалась новаторською і подобалася далеко не всім. Зате, якщо припадала до душі, то відмовитися від покупки було непросто.

Відповідно, купували Megane II люди імпульсивні й емоційні. Не чужою їм була і нотка новаторства. Трохи пізніше стартував випуск седанів і універсалів. Їх вже купували за розрахунком – ціна була привабливою.

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Седани випускались на турецькому заводі Renault і мали дуже привабливу ціну

У 2005 році Megane II пережив рестайлінг і позбувся переважної більшості “дитячих хвороб”. Саме автомобілі, випущені з 2005 по 2008 рік, вважаються найбільш вдалими представниками цього сімейства.

Купе-кабріолет з жорстким складним дахом зараз коштує недорого

Зараз в Україні вживані Megane II перепродають за 4 000 – 7 000 доларів. У той же час аналогічні авто "на бляхах" коштують від 1 500 до 4 000.

Більшість автомобілів з українською пропискою обладнані бензиновими моторами об'ємом 1,4 і 1,6 л. Рідше зустрічаються дволітрові версії. Європейські номера, як правило, передбачають наявність під капотом дизельних моторів об'ємом 1,5 або 1,9 л.

Універсал - найбільш поширений тип кузова серед авто на європейській реєстрації

Кузов Renault Megane II

Одна із сильних сторін Renault Megane II – стійкий до корозії кузов. Іржаві екземпляри – велика рідкість.

Також до особливостей кузова варто віднести пластикові передні крила. Вони не іржавіють, коштують недорого і завдяки своїй пружності рідко пошкоджуються при легких ДТП. Але зняття або встановлення пластикового крила вимагає від майстра особливої кваліфікації, тому за кузовні роботи з Megane II беруться далеко не всі СТО.

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Бензинові мотори Рено Меган 2

Бензинові двигуни відрізняються дуже хорошими ресурсними показниками. При дотриманні регламенту обслуговування вони легко виходжують по 600-800 тис. км.

Всі бензинові мотори володіють пристойним моторесурсом

Ложкою дьогтю для всіх бензинових моторів є вельми специфічний процес заміни ременя ГРМ. Виконання цієї операції без спецінструменту неможливе. На шестірні коленвала немає шпонки. Той, хто береться за заміну ременя ГРМ не знаючи цього нюансу, і не маючи спеціальних пристосувань має величезні шанси "загнути клапана".

Таким чином авто прив'язується до фірмового або спеціалізованого по марці Renault сервісу. Згідно з регламентом, заміна ременя ГРМ потрібна кожні 60 тис. км. Бюджет такої операції – 100-150 доларів.

Без спецінструменту планове обслуговування двигуна неможливе – це прив'язує авто до спеціалізованого сервісу

У перших дорестайлінгових версіях всі бензинові мотори Megane II забезпечували чотирма котушками запалювання фірми Sagem. Вони досить часто виходили з ладу, в результаті чого мотор починав "троїти". Renault в результаті змінив постачальника, скориставшись послугами компанії Denso.

Але деякі творіння Sagem, які залишились, все ще можна зустріти під капотами Megane II. У 90% випадків саме котушка запалювання є причиною "троїння" мотора. Втім, нова котушка від пристойного постачальника коштує не дуже дорого – близько 50 доларів.

Котушки запалювання, які регулярно виходили з ладу, були поширеною проблемою перших Renault Megane II

Ще одна особливість регламенту обслуговування бензинових моторів – заміна свічок запалювання кожні 15 тис. км пробігу. Якщо на рекомендованих виробником свічках їздити довше, зазор у них збільшується настільки, що іскра його не може пробити, а це веде до виходу з ладу навіть якісної котушки запалювання.

Дизельні мотори Рено Меган 2

Дизелі у Megane II більш примхливі. Крім планової заміни ременя ГРМ, яку потрібно проводити кожні 60 тис. км, фахівці рекомендують з такою ж періодичністю чистити клапан EGR. В іншому випадку він закоксовується і виходить з ладу. Його заміна обходиться у 150-200 доларів.

Дизельні мотори володіють заздрісною паливною економічністю

Піддається ризику і паливний насос високого тиску. Заправка неякісним паливом дуже швидко виводить його з ладу. Нормальний ресурс ПНВТ – 200-250 тис км, після чого йому в більшості випадків потрібна реставрація (600-800 доларів).

ПНВТ чутливий до якості палива

При зносі ПНВТ стружка з нього, в більшості випадків, потрапляє у паливні форсунки, пошкоджуючи розпилювач. Вітчизняні умільці давно навчилися реставрувати форсунки (80-120 доларів за штуку), але іноді реставрація неможлива і потрібна їх заміна (250-300 доларів за кожну нову форсунку).

Паливні форсунки не завжди підлягають реставрації – іноді їх доводиться міняти.

Ще одне слабке місце наддувних дизелів – турбонагнітач. Його нормальний ресурс 200-250 тис.км. Потім потрібна реставрація (300-600 доларів) або заміна (600-800 доларів за неоригінальну деталь).

Іноді виходить з ладу обгонна муфта генератора

Крім того генератори на дизельних версіях були обладнані обгінною муфтою, яка теж має ресурс близько 200-250 тис км. Бюджет на її заміну – 100-150 доларів.

Трансмісія Renault Megane II

Переважна більшість Megane II обладнана механічними коробками передач. Власне коробки досить надійні і дуже рідко виходять з ладу.

Найчастіше докучає гідравлічний вижимний підшипник. Незважаючи на те, що ця деталь відсутня у комплекті зчеплення, фахівці рекомендують його міняти превентивно – раз на 100-120 тис км, разом із заміною зчеплення. Вартість комплекту зчеплення – 100-150 доларів. Гідравлічного вичавного підшипника – 50-80 доларів. Роботи по заміні вказних деталей – 50-100 доларів. Відповідно, загальний бюджет – 200-300 доларів.

Гідравлічний вижимний підшипник може раптово вийти з ладу – міняти його бажано у превентивному порядку

Дизельні версії, на відміну від бензинових, обладнані демпферним маховиком. Його ресурс 200-300 тис км. Фактично, міняти його потрібно при кожній другій заміні зчеплення. Ціна неоригінального маховика – 500-600 доларів.

Демпферний маховик встановлювався тільки на дизельних версіях

Автоматичні коробки передач у Megane II ранніх років випуску були проблемними. Вони текли по стику і в багатьох випадках їх міняли по гарантії. Але й наступні версії автоматичних коробок мають невеликий запас міцності.

Автоматичні коробки передач надійні тільки за умови дбайливої експлуатації і своєчасного обслуговування

Пробуксовки у снігу, занадто активне водіння і несвоєчасне обслуговування швидко виводять автомати з ладу. Ремонт дорогий – 1000-1500 доларів. А знайти автомат на розбиранні можна не завжди – версій з АКПП було продано небагато.

Підвіска Рено Меган 2

Підвіска Megane II призначена для хороших європейських доріг і в українських реаліях відчувається злегка жорсткуватою.

У наших умовах ресурс важелів рідко перевищує 80-100 тис км. Коштують вони близько 100-120 доларів за пару. Приблизно стільки ж виходжують і передні амортизатори (150-200 доларів за пару).

Набагато частіше, раз в 20-30 тис. км потрібна заміна втулок стабілізатора – 20-30 доларів за деталі і 40-80 на роботу з їх заміни. Тих же 20-30 тис км виходжують кермові тяги. Їх ціна 40-80 доларів за пару.

Деталі підвіски відносно недорогі

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Ранні версії Megane II мали кілька "дитячих хвороб", пов'язаних з підвіскою. Підшипники опор передніх амортизаторів часто виходили з ладу, що призводило до ривків при обертанні рульового колеса. Також були проблеми, пов'язані з кріпленням передньої частини підрамника, а це призводило до виникнення дзвінких клацаючих звуків при переїзді нерівностей.



Ці проблеми усувалися в гарантійному порядку, а пізніше були вирішені на рівні виробництва і у пострестайлінгових версіях не виникали зовсім. Але купуючи старий Megane II з невеликим пробігом, є ризик з ними зіткнутися.

Задня підвіска завдяки простоті конструкції дуже надійна

Задня підвіска більш надійна. Кожні 150-200 тис. км пробігу потрібна заміна сайлентблоків задньої балки (50-80 доларів за пару) і задніх амортизаторів (100-150 доларів за пару). Пружини задньої підвіски мають ресурс 250-300 тис. км і коштують 100-150 доларів за пару.

Задні гальмівні колодки зношуються швидше передніх

Нерівномірне зношування задніх гальмівних колодок є конструктивною особливістю Renault Megane II. Внутрішні колодки стираються набагато швидше зовнішніх. Для зменшення цього ефекту сервісмени рекомендують якомога рідше користуватися стоянковим гальмом і при плановому ТО міняти колодки місцями.

Електрика Рено Меган 2

Електрообладнання особливих проблем не доставляє, але якщо складності виникають, то без фірмового сканера Renault сan Сlip їх вирішити практично неможливо. Цей фактор прив'язує обслуговування і ремонт Renault Megane II до фірмового або спеціалізованого сервісу.

Без Renault CAN Clip діагностика електрообладнання неможлива

Рекомендація “Авто24”

Бензинові версії Renault Megane II менш примхливі. Дизельні вимагають більш дорогого і частого обслуговування, але можуть похвалитися заздрісною паливною економічністю.

У порівнянні з більшістю конкурентів Megane II володіє істотною перевагою у вигляді добре захищеного від корозії кузова. До недоліків можна віднести хіба що прив'язку до спеціалізованого сервісу.

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Купівля вживаного авто - це завжди ризик, а використання напівлегальних схем "євроблях" – ризик ще більший.

Але на користь Renault Megane II грає невелика стартова ціна, надійність кузова і основних агрегатів, а також попит з боку розборок – відкатавши свою Megane II можна здати на запчастини за непогані гроші.