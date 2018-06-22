Очільник ГО "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич розповів 24 каналу, яку суму готові внести власники авто на іноземній реєстрації для їх розмитнення.

За словами пана Ярошевича, його організація провела опитування серед своїх учасників. Зггідно його результатів, "приблизно 80% українців готові витратити на розмитнення від 500 до 1000 євро. Це якщо говорити про середню варість авто у 2 тисячі євро. Тобто піввартості автомобіля українці готові заплатити в державу. Це обгрунтована позиція людей", – зазначив Ярошевич.

Така сума не буде "болячою" для сімейного бюджету. Однак за нинішнім законопроектом 10-15-річні машини пропонують розмитнювати за 2500-3000 євро. Це забагто для власника авто на європейській реєстрації.

Ярошевич додав, що по українських дорогах, фактично, їздять 3 мільйони автомобілів з іноземною реєстрацією проти 1-ого мільйона офіційної статистики. На його думку, у фіскальній службі зумисно занижують реальні цифри щодо кількості "євроблях" у країні.

Саме ДФС занижує реальні цифри "євроблях" в Україні, щоб зняти напруження щодо усвідомлення того, скільки у нас таких авто. За останній місяць, згідно із соціологічними дослідженнями, на територію України завезли 65 тисяч автомобілів (з іноземною реєстрацією – 24 канал). Наголошую, це тільки за місяць,

– сказав Ярошевич.

Нагадаємо, що стала відома причина масової появи "євроблях" в Україні.