Дві спроби включити в порядок денний Верховної Ради законопроекти про розмитнення вживаних авто були провалені. Зараз готується третя спроба.

Верховна Рада повинна підтримати за основу законопроекти про розмитнення ввезених автомобілів до закінчення поточної сесії. Про це заявила глава комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна в ході засідання погоджувальної ради парламенту.

Читайте також: Гройсман хоче встановити дублюючий контроль для "євроблях"

"Ми вже дочекалися всіх ініціатив, прошу у вівторок або в четвер додати розділ про включення до порядку денного і включити всі законопроекти, які стосуються даної теми (розмитнення авто), До порядку денного для того, щоб до кінця цієї сесії розглянути в першому читанні ", - сказала Южаніна.

Вона розкритикувала поданий в Раду альтернативний законопроект про оподаткування автомобілів. "Більш півмісяця пройшло з того дня, коли був зареєстрований в ВР законопроект про оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, які покликані, в тому числі, вирішити питання з так званими “євробляхами”. Сьогодні у нас є зареєстрований альтернативний законопроект колегами з" Самопомочі ". Серед іншого пропонується скасувати внесок до Пенсійного фонду при реєстрації авто в Україні. Тобто розмитнення "евроблях" провести за рахунок пенсіонерів. Ось що запропоновано колегами. З такими підходами ми не вирішимо жодне питання " , - міркує глава профільного комітету.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували два законопроекти, які повинні вирішити проблему з машинами на єврономерах в Україні. Розмитнення машини буде коштувати 2,5-3 тис. євро, якщо парламент ухвалить зміни до законодавства про зниження акцизу на транспорт. На думку співтовариства власників авто на іноземній реєстрації вартість розмитнення вживаного авто, яке в Європі коштує 2 тис. євро повинна становити 500-1000 євро.