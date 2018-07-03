У червні ріст продажів комерційних авто виріс на 38% порівняно з аналогічним показником минулого року.

За червень 2018 року в Україні придбали 1241 одиницю нових комерційних автомобілів, повідомляє асоціація “Укравтопром”. Це на 38% більше, ніж у червні минулого року. Цікаво, що в травні ріст також був, але втричі менший.

А за підсумками півріччя ріст становив 24% - всього в Україні було зареєстровано 6,4 тис. нових комерційних авто.

Найчастіше в першому півріччі реєструвалися автомобілі марки Renault. З січня по червень свої перші номери отримали 1174 комерційні автомобілі цієї французької марки. У порівнянні з попереднім роком продажі комерційних моделей Renault в Україні збільшилися на 19%.

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На другому місці з результатом 588 автомобілів – Citroen. Продажі цієї марки в звітному періоді зросли в 3,5 рази.

Третій показник у Fiat – 573 машини (+3% до аналогічного періоду минулого року).На четвертій сходинці рейтингу Ford, моделі якого поповнили український автопарк 555 новими комерційними автомобілями. У порівнянні з попереднім роком попит на Форди виріс майже на 28%.

Також до п’ятірки лідерів ринку увійшов білоруський МАЗ, який реалізував за шість місяців на українському ринку 503 автомобілі (+64% до апмр).

Нагадаємо, що ринок нових легкових авто в Україні продовжує зменшуватися.