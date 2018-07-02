Автогігант Hyundai-Kia, за чутками, збирається придбати американо-італійську компанію FCA (Chrysler-Fiat).

Про наміри корейців придбати американо-італійську компанію заявили у виданні Asia Times. В статті цього часопису роблять спроби розібратися, кому вигідний такий альянс. Яз зазначають журналісти, злиття може статися до літа 2019 року, на загальних зборах акціонерів концерну FCA.

На ньому нинішній очільник компанії Серджіо Маркіоне заявить про складення своїх повноважень. А корейці придбають контрольний пакет акцій, включаючи виробника ексклюзивних Maserati та виробника автозапчастин Magneti Marelli. Вартість угоди експерти оцінюють майже в 10 мільярдів доларів.

Якщо корейський Hyundai-Kia все-таки викупить FCA, тоді в світі утвориться найбільший глобальний виробник, який матиме набір брендів майже на усіх континентах Землі. Обсяг виробництва автомобілів усіх брендів сягне 11,5 мільйонів на рік.

Нагадаємо, що концерн FCA збирається відмовитись від бренду Chrysler.