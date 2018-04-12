Італійці на чолі з Маркіонне його загубили, а тепер хочуть позбутись.

Італійці на чолі з Серджіо Маркіонне повністю провалили амбітні плани по перетворенню Fiat-Chrysler Automobiles на одного з лідерів ринку. Тепер концерн збирається позбутись збиткового бренду Chrysler та головного винуватця невдач – Маркіоне.

За інформацією видання Automotive News голова концерну FCA Серджіо Маркіонне оголосить про кінець бренду Chrysler у своєму виступі перед інвесторами вже цього тижня. А сам він залишить свій пост у кінці року.

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Нагадаємо, концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) було створено 2014 року у результаті придбання італійським холдінгом Fiat американської компанії Chrysler. На сьогодні до структури концерну входять такі автомобільні бренди, як: Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Abarth, Ferrari, а також Chrysler, Dodge і Jeep. Наразі концерн входить у топ-10 найбільших автовиробників світу.

Одразу після злиття компаній концерн оголосив про амбітні плани на найближчі п’ять років. До 2019-го концерн ставив собі за мету збільшити продажі автомобілів до 7 мільйонів одиниць, прибуток до 132 мільярдів євро, чистий прибуток до 5 мільярдів євро, та зменшити промисловий борг з 11 мільярдів євро до 0,5-1 мільярда євро до кінця 2018 року.

Керівництво концерну розподілило сфери впливу для кожного з брендів. Jeep мав стати локомотивом глобальних продажів, у бренді Chrysler вбачали перспективного конкурента Ford, Chevrolet, Toyota і Volkswagen на північноамериканському ринку, Dodge мав зосередитись на виробництві потужних і швидких автомобілів. Alfa Romeo повинна була відкусити шматок пирога у головних гравців преміум-сегменту Mercedes-Benz, BMW і Audi, а Maserati у тих, хто ще на щабель вище – Bentley і Rolls-Royce. При цьому Fiat та Ferrari вирішили взагалі не чіпати, а Lancia – вивести з усіх ринків, окрім італійського.

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У 2016 році концерн показав чистий прибуток у $1,814 млрд. Минулий рік FCA закінчив з прибутком у $3,491 мільярди. Можливо, до кінця 2019 року конгломерату вдастся досягти намічених цілей, однак для цього FCA має позбутись бренду Chrysler, котрий висить баластом, і провести ще кілька реформ. В активі Крайслер зараз усього дві моделі: застарілий седан 300 і мінівен Pacifica, які з кожним місяцем втрачають популярність.

Серед кроків, необхідних для успішної діяльності концерну, також відступ Fiat з ринків США і Китаю. Натомість італійський бренд буде переорієнтовано на роботу у Європі, Бразилії і ринках, що розвиваються, повідомляє Automotive News. На глобальному ринку концерн планує посилити позиції Jeep, котрий на сьогодні є найприбутковішим підрозділом корпорації. “Рідні” бренди – Alfa Romeo і Maserati хочуть об’єднати в єдиний підрозділ, оскільки обидва орієнтовані на випуск спортивних автомобілів, а їхній обсяг продажів далекий від запланованих цифр.

Останнім кроком реструктуризації стане звільнення генерального директора концерну FCA – Серджіо Маркіонне, наступного року. Він очолював компанію протягом останніх 14 років. Експансія Маркіонне на ринок Північної Америки закінчилась повним фіаско: італійські бренди не змогли закріпитися на американському ринку та ще й згубно вплинули на Chrysler.

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