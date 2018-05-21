Конкурс серед студентів-дизайнерів показав, що у Jeep Wrangler є неабиякі шанси стати стильним автомобілем навіть через 12 років.

У лютому цього року концерн FCA започаткував конкурс серед молоді на кращий дизайн легендарної моделі у 2030 році.

Минулого тижня було оголошено переможців. За умовами конкурсу, студенти коледжів 10-12 класів мали надати по одній оригінальній роботі, до 4 травня.

Комісія з фахівців концерну FCA визначила кількох фіналістів та головного переможця. Ним став Едуард Крет з Маямі, який представив “ді-джейну” версію Jeep Wrangler DJ.

Нагадаємо, що Fiat та Chrysler відмовляться від дизельних двигунів.