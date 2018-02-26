Fiat Chrysler Automobiles має намір припинити виробництво легкових автомобілів, оснащених дизельними двигунами. Реалізація такого плану триватиме до 2022 року.

Причинами такого рішення в альянсі називають зниження попиту в Європі, а також необґрунтовано високі витрати, пов'язані зі створенням двигунів що відповідають майбутнім нормам токсичності. За даними експертів альянсу, вартість розробка двигунів, що відповідають новим вимогам екологічного законодавства, буде на 20 відсотків вище, ніж раніше.

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Fiat Chrysler Automobiles хоча і припинить випускати машини з дизельними моторами, як опція вони будуть доступні для комерційних автомобілів і пікапів. Наприклад, RAM 1500. Частка дизельних автомобілів в загальному продажу альянсу в 2017 році склала 40,6 відсотка.

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Це вже другий глобальний автовиробник, який вирішив відмовитися від дизельних моторів. Раніше Porsche припинила виробництво дизельних моделей Macan S Diesel і Panamera 4S Diesel. Рішення також було прийнято в зв'язку зі зміною структури попиту і посиленням екологічних стандартів.