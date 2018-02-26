Японці показали тикер, на якому видно силует та багато деталей нового автомобіля.

Японська компанія Toyota продемонструвала тикер нового покоління автомобіля С-класу Auris/Corolla. На фото – хетчбек, який зараз продається під назвою Auris, однак не виключено, що Toyota з новим поколінням повернеться до єдиної назви седану і хетчбеку – Corolla. Новинка, як і її офіційна назва, буде оприлюднена на Женевському автосалоні 6 березня.

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На фото видно, що автомобіль отримав стрімку форму кузова, світлодіодні ліхтарі, контрастний чорний дах. Окрім того, зовнішні дзеркала заднього виду з кутів вікон перемістились на двері.

Також очікується, що Toyota представить новий 2,0-літровий гібридний двигун, а від дизельних моторів відмовиться.

Нагадаємо, що в Женеві Toyota також покаже оновлену версію свого найменшого хетчбека.