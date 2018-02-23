Японський "брат" Citroеn C1 та Peugeot 108 отримав кілька свіжих рішень, покликаних знову привабити покупців. У їх числі і оновлений двигун.

Офіційний дебют оновленого хетчбека Toyota Aygo відбудеться на автосалоні в Женеві. Компактний сітікар, окрім іншого, отримав більший вибір кольорів.

Компанія Toyota оприлюднила допрем’єрну інформацію про оновлення для хетчбека Aygo. Новинка має видозмінені бампери з радіаторною решіткою, нові світлодіодні фари, а також розширену гаму кольорів кузова. Відтепер покупці можуть замовити Aygo у блакитному та пурпурному кольорах.

Усередині компактний хетчбек має нову панель приладів та інформаційно-розважальну систему з дисплеєм діагоналлю 7 дюймів. Крім того, у салоні використані додаткові звукопоглинаючі матеріали, які дозволили знизити рівень шуму і вібрації.

Для Toyota Aygo пропонується лише один двигун – трициліндровий мотор об’ємом 1 літр, котрий відповідає стандарту Euro 6.2. До "сотні" автомобіль прискорюється за 13,8 секунди, а максимальна швидкість – 160 кілометрів на годину.

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