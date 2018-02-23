Судовий позов від одного з найбільших автовиробників світу отримав дрібний підприємець, що торгував комп'ютерами. Японська компанія вимагала 10 мільйонів доларів за "незаконне використання бренду" та інші "порушення".

Бізнесмен з США виграв суд проти японського автовиробника Nissan, розпочатий через позов на нього за використання бренду та порушення прав на торгову марку.

Дрібний підприємець ізраїльского походження Узі Ніссан у 1994 році придбав інтернет-домен nissan.com для реклами свого бізнесу – продажу комп’ютерів. Через п’ять років, коли стало очевидно, що цифрові комунікації продовжуватимуть стрімкий розвиток, на адресу інтернет-сторінки звернула увагу компанія Nissan. Чоловікові знадобилось майже 20 років, аби довести через суд права на використання власного прізвища.

Узі Ніссан – чоловік, що зумів протистояти багатомільярдній корпрації.

У інтерв’ю виданню Jalopnik підприємець розповів деталі історії. У 1999 році він отримав повідомлення від Меррілла Дейвіса – менеджера з розвитку електронного бізнесу Nissan North America. Узі спочатку запропонували відмовитись від використання його домену. Чоловік відмовився. Автокомпанія запропонувала викупити домен. Узі знову відмовився, сказавши, що єдиною гідною сумою для такої угоди він вважає 50 мільйонів доларів – така цифра була названа лише з однією метою: показати, що він дійсно не має наміру продавати сайт. Після цього чоловік отримав позов до суду за звинуваченням у незаконному використанні торгової марки, бренду і тому подібних порушеннях авторського права. Nissan вимагала від “порушника” 10 мільйонів доларів у якості компенсації збитків. Узі Ніссан найняв адвоката.

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У ході тривалого процесу адвокат Узі апелював до того, що бізнес його клієнта було зареєстровано раніше, ніж автовиробник змінив назву з Datsun на Nissan. За першим судовим процесом послідував наступний, а потім ще один. У результаті через 19 років після першого позову та розгляду справи у кількох судових інстанціях, включно з вищим апеляційним судом, Узі Ніссан вийшов з цього двобою переможцем. Остаточний вирок залишає за Узі право на домен nissan.com, можливість розміщувати на своєму сайті будь-яку інформацію, що не суперечить законодавству Сполучених Штатів, а також зобов’язує компанію Nissan виплатити бізнесмену компенсацію у 10 мільйонів доларів.

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